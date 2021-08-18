 

Джонсон предложил «наиболее нуждающимся» афганцам переселиться в Британию

18.08.2021, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новая схема переселения граждан Афганистана поможет наиболее нуждающимся безопасно и законно приехать в Британию, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Джонсон написал в Twitter, что у Лондона «есть непоколебимая приверженность афганскому народу и мы будем ее уважать».

«Новая схема переселения создаст безопасный и законный путь для того, чтобы наиболее нуждающиеся могли приехать и жить в безопасности в Великобритании», – указал он.

До этого глава МВД Британии Прити Пател заявила, что страна в долгосрочной перспективе предоставит убежище 20 тыс. афганских беженцев, спасающимся от радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».

Уже известно, что приоритетом будут пользоваться женщины и девочки, а также меньшинства, подвергающиеся «угнетению» со стороны талибов. При этом полиция и разведка будут проводить проверки в отношении каждого, кто прибудет в Британию.

Напомним, Великобритания была вовлечена в военный конфликт в Афганистане против движения «Талибан» и террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) в период с 2001 по 2014 год. Последние боевые подразделения британской армии покинули страну в октябре 2014 года.

На данный момент в Афганистане находятся 900 британских военных, которые помогают в эвакуации около 3 тыс. британских граждан и лиц с двойным гражданством, а также примерно такого же числа граждан Афганистана, которые работали с британскими войсками.

Британские вооруженные силы содействуют эвакуации граждан Британии и тех, кто имеет право на переселение в рамках программы переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).

Между тем глава минобороны Британии испугался наплыва беженцев из Афганистана. Президент США Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов на помощь афганским беженцам.

Также стало известно, что Эстония «готова внести свой вклад» в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане, приняв 10 беженцев. Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали послать Ан-225 «Мрия» для спасения беженцев из Афганистана.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Дерматолог сказал, сколько раз в день можно мыться в жару

28.05 / Польский депутат – сильный президент с последовательной внешней политикой — это не про Байдена

27.07 / Москва и Минск обсудили развитие совместных ядерных проектов в Белоруссии

04.08 / Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом

07.04 / Возможно, Nokia займется разработкой собственного ПО для смартфонов

24.07 / Во Флориде прекратили искать тела жертв обрушения жилого дома

04.08 / Экономические жертвы были зря — во многих штатах США коронавирус вновь переходит в наступление

12.01 / Названы риски в связи с ростом популярности Telegram

26.09 / Катастрофа самолета Ан-26. Кабмин Украины заявил об отсутствии доступа к бортовым самописцам

04.11 / Почувствовали себя полностью униженными – тренер “Шахтера” после 0:6 в Лиге чемпионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика