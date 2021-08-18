Обнимать лучше, чем смотреть. Новые данные о пользе собак для здоровья

Новое исследование провели специалисты Университета Британской Колумбии в рамках поддерживающей образовательной программы с участием собак UBCO.

Они хотели узнать, какие именно аспекты общения с собаками приводят к улучшению самочувствия.

В эксперименте приняли участие 284 студентов, которых разделили на две группы. Одни добровольцы посещали занятия, в ходе которой они могли трогать и обнимать щенков, остальные могли только наблюдать за собаками. Перед каждой встречей студенты рассказывали о своем самочувствии и настроении, а после занятия снова делились ощущениями.

Результаты наблюдений подтвердили то, что знает каждый любитель собак: у тех добровольцев, которым разрешался тактильный контакт с питомцем, настроение и самочувствие улучшалось больше, чем у тех, кто просто наблюдал за ними. Ученые оценивали эмоциональное состояние студентов по таким критериям, как отсутствие или наличие отрицательных эмоций, стресса, чувства одиночества.

– Примечательно, что сенсорный контакт с группой собак-терапевтов был единственным, в котором наблюдалось значительное улучшение по всем параметрам, — сообщили авторы исследования.

По мнению ученых, эти результаты могут быть использованы для педагогических целей, например, в организации занятий для школьников с участием собак.