“Бедная женщина. У нее есть предродовой отпуск?”, “У нее уже вид уставший”. Сеть встревожило новое фото беременной Осадчей

“Украина!” – написал он.

Супруги запечатлены в одном из кинотеатров Киева. Осадчая – с микрофоном в руке. Видимо, она, невзирая на поздний срок беременности, продолжает работать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Бедная женщина. У нее есть предродовой отпуск?” – спросила подписчица panaselena.

“У нее уже вид уставший!” – заявила irinazuilkova.

“Пора в декрет”, – написала olya12091979.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о своей очередной беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка. 9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить.

У Горбунова и Осадчей есть сын Иван. Пара оформила отношения незадолго до рождения ребенка.

У Осадчей есть также 18-летний сын Илья от бизнесмена Олега Полищука. У Горбунова от предыдущих отношений детей нет.

—