“Фантастика”. Многодетная звезда “Чудо-женщины” Гадот показала, как сцеживается в гримерке в перерыве между съемками

Артистка сцеживается с помощью молокоотсоса в то время, как визажист и парикмахер делают ей макияж и укладку.

“Просто я. За кулисами становлюсь мамой”, – подписала она снимок.

“Фантастика”, – отреагировали подписчики.

“Мама, профессиональная и красивая”, – прокомментировали фото поклонники.

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Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

Контекст:

Гадот известна по ролям в фильмах “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”, “Лига справедливости”, “Чудо-женщина”, “Шпионы по соседству”.

В 2018 году Гадот вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано. Пара воспитывает троих дочерей: Арму (2011), Майю (2017) и Даниэллу, которая родилась в конце июня 2021 года.

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