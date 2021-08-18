 

“Фантастика”. Многодетная звезда “Чудо-женщины” Гадот показала, как сцеживается в гримерке в перерыве между съемками

18.08.2021, 10:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Артистка сцеживается с помощью молокоотсоса в то время, как визажист и парикмахер делают ей макияж и укладку.

“Просто я. За кулисами становлюсь мамой”, – подписала она снимок.

“Фантастика”, – отреагировали подписчики.

“Мама, профессиональная и красивая”, – прокомментировали фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

Контекст:

Гадот известна по ролям в фильмах “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”, “Лига справедливости”, “Чудо-женщина”, “Шпионы по соседству”.

В 2018 году Гадот вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано. Пара воспитывает троих дочерей: Арму (2011), Майю (2017) и Даниэллу, которая родилась в конце июня 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Мясников назвал грубую ошибку при измерении давления

10.09 / Экс-глава офиса Зеленского бежал в Румынию

07.09 / Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока – 2»

05.03 / Как сейчас выглядит Борис Моисеев? В сети обнародовали фото 67-летнего артиста

07.08 / Лукашенко: Януковичу я все простил

07.02 / В Москве инспектор у станции МЦК избил двух безбилетников

17.08 / 42% украинцев негативно оценивают результаты работы Зеленского на посту президента – опрос

05.02 / Сторонники Навального отложили несанкционированные акции до весны

09.05 / Археологи получили новую информацию о населении древней Камбоджи

27.11 / “В первую очередь туда идут попиариться”. Лидер “БеZ обмежень” Танчинец рассказал, почему согласился стать участником “Танцев со звездами”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика