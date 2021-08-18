 

В Черновицкой области таможенник устроил смертельное ДТП и сбежал с места происшествия

18.08.2021, 10:50, Новости дня
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Полицейские установили личность водителя-беглеца, за рулем автомобиля Opel Insignia был 28-летний житель города Новоселица Вадим Недуга. Его местонахождение устанавливают.

В результате аварии водитель другого авто получил травмы, а пассажирка погибла.

Гостаможслужба Украины 18 августа заявила, что упомянутый гражданин является работником Буковинской таможни, которая находится в состоянии реорганизации.

“Указанный работник во вновь созданную Черновицкую таможню как обособленное подразделение Гостаможслужбы переведен не был из-за отрицательного результата прохождения теста на квалификацию и благонадежность. С целью определения степени вины, характера и тяжести совершенного дисциплинарного проступка относительно указанного лица возбуждено дисциплинарное производство с отстранением от исполнения должностных обязанностей”, – отметили в таможне.

В Гостаможслужбе подчеркнули, что открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами и всесторонне способствуют следственным действиям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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