 

Во Львовской области отравились 17 детей

18.08.2021, 10:50, Новости дня
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17 августа около 22:30 в Самборскую центральную районную больницу поступили шесть подростков в возрасте 13 до 15 лет с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция.

При поступлении состояние пациентов было средней тяжести, они жаловались на повышение температуры тела, рвоту и понос, отметили в сообщении.

По состоянию на 6.00 18 августа количество пациентов, поступивших с отравлением в ЦРБ, возросло до 17 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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