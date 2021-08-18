Times – Безос подал в суд на NASA за предоставление «несправедливого преимущества» Маску

Компания Джеффа Безоса Blue Origin решила судиться с правительством США. Поводом для иска стало решение космического агентства страны предоставить контракт на создание лунного посадочного модуля конкурирующей фирме SpaceX, которой владеет Илон Маск, пишет The Times.



Reuters

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на правительство США. Поводом для иска стало решение NASA предоставить контракт на создание лунного посадочного модуля на сумму $2,9 млрд. конкурирующей фирме SpaceX, которой владеет Илон Маск, пишет The Times.

Представители Blue Origin утверждают, что проблемы с контрактом необходимо решить, чтобы «обеспечить безопасное возвращение Америки на Луну». По их словам, иск компании стал «попыткой исправить недостатки в процессе закупок», проведённых космическим агентством.

В апреле NASA заключило со SpaceX контракт на создание космического корабля, который будет доставлять астронавтов на поверхность Луны в рамках программы «Артемида». Эта миссия должна ознаменовать первое возвращение человека на естественный спутник Земли с 1972 года.

Согласно версии Blue Origin, NASA предоставило SpaceX «несправедливое преимущество», позволив фирме Маска пересмотреть стоимость своих услуг, сделав их более привлекательными для заказчика. Более того, 57-летний Безос предложил покрыть до $2 млрд. расходов космического агентства, если оно предложит его компании контракт на посадку на Луну, подчёркивает издание.

Изначально NASA обещало предложить несколько контрактов на разработку двух конкурирующих лунных посадочных устройств. Но затем агентство объявило, что ограничится одним заказом, и тем самым вызвало обвинения со стороны Blue Origin в «фундаментальных проблемах» космической организации.

Тем не менее в прошлом месяце Счётная палата правительства США встала на сторону NASA. Это решение, по словам агентства, позволило ему и SpaceX «установить сроки первой высадки на Луну с экипажем спустя более чем 50 лет», напоминает The Times.

По мнению издания, новое судебное разбирательство наверняка обострит соперничество между двумя богатейшими людьми мира. В апреле 50-летний Маск уже высмеивал возражения Blue Origin против присуждения контракта его фирме. В этом месяце эксцентричный изобретатель и производитель электромобилей с иронией отметил в Twitter: «Если бы лоббисты и юристы могли бы выводить на орбиту, то Безос уже прямо сейчас был бы на Плутоне».

В свою очередь, представители Blue Origin выступали с критикой планов SpaceX использовать огромную экспериментальную ракету, которая проходит испытания в Техасе, для лунной миссии. По их мнению, этот космический аппарат является «чрезвычайно сложным и его использование связано с рисками».

Между тем на днях генеральный инспектор NASA сообщил, что претензии Blue Origin и ещё одной технологической компании Dynetics к контракту SpaceX уже привели к задержке миссии «Артемида». Поэтому её не удастся выполнить в 2024 году, как планировалось ранее. Работа над новыми высокотехнологичными скафандрами также отстает от графика примерно на 20 месяцев, обращает внимание The Times.