 

TVE – женщины просят международной помощи, опасаясь угнетения жительниц Афганистана талибами

18.08.2021, 10:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С приходом талибов к власти в Афганистане местные девочки, по всей видимости, теперь не будут ходить в школы, передаёт TVE. Ряд известных женщин уже обратились к международному сообществу за помощью, опасаясь ущемления прав жительниц страны со стороны «Талибана».

Это непривычная картина: несколько женщин протестует перед группой талибов. Афганские женщины требуют своих прав, стоя перед патрулём, в котором нескольких мужчин. Одни их порицают, а другие, похоже, обращаются к ним с предупреждениями, однако они продолжают свой протест под пристальным взором боевиков-талибов.

Самсия использует свои работы для того, чтобы обличать ужасы войны и угнетение со стороны «Талибана»*. В её граффити всегда присутствует женщина, которая противостоит варварству с помощью цветка или пианино. У неё нет рта, поскольку её не слушают, однако её сила заключается в музыке, поясняет художница.

САМСИЯ, художница: Её глаза закрыты, поскольку для них нет будущего.

То же самое можно сказать и о самой Самсии, ведь ей известно, что талибы никогда не разрешат её искусство.

САХРА КАРИМИ, афганский кинорежиссёр: Меня зовут Сахра Карими. Я из Афганистана.

Она говорит, что является единственной в своей стране женщиной с докторской степенью по кинематографии и режиссуре. Сахра активно отстаивает права женщин. Теперь же она ходит в хиджабе.

По её словам, талибы уже несколько дней совершают зверства в захваченных городах, при этом она просит международной помощи, поскольку опасается того, что те могут устроить.

Кроме того, лауреат Нобелевской премии мира Малала (Юсуфзай. — ИноТВ) выступила, обратившись к миру с призывом отреагировать на происходящее. Молодой пакистанке, получившей три огнестрельных ранения за защиту прав девочек на образование, хорошо известно, как далеко могут зайти фундаменталисты.

МАЛАЛА ЮСУФЗАЙ, лауреат Нобелевской премии мира: Афганцы помнят, что произошло в 1996-м и 2001-м. И они сильно боятся. Уже появились новости о выгнанных из университета девушках и о девочках 12 и 15 лет, получивших предложения о браке.

С талибами у власти ни одна девочка не будет ходить в школу. Сейчас их в стране 9 миллионов.

Дата выхода в эфир 17 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Зеленский присвоил почетные наименования двум бригадам Национальной гвардии

18.08 / Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

05.01 / На рынок выходит новый процессор Snapdragon 480 5G для недорогих смартфонов

04.02 / Белковский: Когда Ходорковский прижмет меня к стенке и видеокамера зафиксирует это, я буду его шантажировать этой записью

28.07 / “Ой, какой стремный силикон”. Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила

12.03 / Ох и Алла”, “Секси”, “На Волочкову похожа”. Дочь Добкина показала тело в купальнике

04.07 / Лахова, пожаловавшаяся Путину на мороженое, приравняла радугу к свастике

21.02 / Опровергнут распространенный миф о хлебе

14.07 / Мнения: РФ и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

16.08 / Австралия получит от Польши 1 млн доз вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика