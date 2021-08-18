TVE – женщины просят международной помощи, опасаясь угнетения жительниц Афганистана талибами

С приходом талибов к власти в Афганистане местные девочки, по всей видимости, теперь не будут ходить в школы, передаёт TVE. Ряд известных женщин уже обратились к международному сообществу за помощью, опасаясь ущемления прав жительниц страны со стороны «Талибана».

Это непривычная картина: несколько женщин протестует перед группой талибов. Афганские женщины требуют своих прав, стоя перед патрулём, в котором нескольких мужчин. Одни их порицают, а другие, похоже, обращаются к ним с предупреждениями, однако они продолжают свой протест под пристальным взором боевиков-талибов.

Самсия использует свои работы для того, чтобы обличать ужасы войны и угнетение со стороны «Талибана»*. В её граффити всегда присутствует женщина, которая противостоит варварству с помощью цветка или пианино. У неё нет рта, поскольку её не слушают, однако её сила заключается в музыке, поясняет художница.

САМСИЯ, художница: Её глаза закрыты, поскольку для них нет будущего.

То же самое можно сказать и о самой Самсии, ведь ей известно, что талибы никогда не разрешат её искусство.

САХРА КАРИМИ, афганский кинорежиссёр: Меня зовут Сахра Карими. Я из Афганистана.

Она говорит, что является единственной в своей стране женщиной с докторской степенью по кинематографии и режиссуре. Сахра активно отстаивает права женщин. Теперь же она ходит в хиджабе.

По её словам, талибы уже несколько дней совершают зверства в захваченных городах, при этом она просит международной помощи, поскольку опасается того, что те могут устроить.

Кроме того, лауреат Нобелевской премии мира Малала (Юсуфзай. — ИноТВ) выступила, обратившись к миру с призывом отреагировать на происходящее. Молодой пакистанке, получившей три огнестрельных ранения за защиту прав девочек на образование, хорошо известно, как далеко могут зайти фундаменталисты.

МАЛАЛА ЮСУФЗАЙ, лауреат Нобелевской премии мира: Афганцы помнят, что произошло в 1996-м и 2001-м. И они сильно боятся. Уже появились новости о выгнанных из университета девушках и о девочках 12 и 15 лет, получивших предложения о браке.

С талибами у власти ни одна девочка не будет ходить в школу. Сейчас их в стране 9 миллионов.

Дата выхода в эфир 17 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.