Daily Wire – так можно только с одной расой — леваки празднуют сокращение белого населения в Америке

Согласно последней переписи населения, в США сократилась численность белого населения, и многие леваки отпраздновали эту новость как признак движения к «более разнообразному и инклюзивному обществу». Как обратил внимание ведущий Daily Wire Мэтт Уолш, радость из-за уменьшения числа представителей любой другой расы повлекла бы за собой обвинения в расизме, но когда дело касается белых, подобная реакция в современной Америке считается нормальной.

Итак, перейдём к этой новости от The Washington Post. Газета сообщает, что впервые с 1790 года в нашей стране снизилась численность белых людей.

В статье говорится, цитирую: «Доклад (Бюро переписи населения США. — ИноТВ) впервые с 1790 года, когда была проведена первая перепись населения, отмечает сокращение численности людей, считающих себя только белыми. Число людей, считающих себя белыми не латиноамериканского происхождения и без примеси других рас, снизилось на 5,1 млн. человек до 191,7 млн., то есть на 2,6 процента. Страна также преодолела ещё два важных рубежа на пути к новому обществу, в котором в ближайшие десятилетия меньшинства будут составлять большинство. Впервые доля белых упала ниже 60 процентов: менее чем за десять лет она сократилась с 63,7 процента до 57,8 процента. А среди людей моложе 18 лет небелые теперь составляют большинство — 52,7 процента».

Вот такие данные. Многие отреагировали на этот доклад — например, (обозреватель MSNBC . — ИноТВ) Дженнифер Рубин. Вот её слова: «Более разнообразное, более инклюзивное общество. Это изумительная новость! Теперь нам надо предотвратить правление белого меньшинства». Хм. Ладно.

Итак, нам твердят: если вы высказываете домыслы о том, что могущественные силы в нашей культуре хотят заменить белых людей небелыми, это «теория великого замещения», это конспирологическая теория сторонников превосходства белой расы и, пожалуй, худшее, что вы вообще можете сказать. Если вы это выскажете, если вы будете высказывать такие домыслы, то вы — сторонник превосходства белой расы. Так нам говорят. Никаких разговоров о замещении!

В то же самое время… Ха! Я пытаюсь просто осмыслить всё это. Помогите! Итак, мы наводняем южную границу иммигрантами. Небелыми. Мы вводим политику, открыто направленную на то, чтобы уменьшить число белых в университетах и на влиятельных должностях. И мы празднуем сокращение белого населения. Выглядит так, как будто вы хотите заменить белых… То есть это замещение. Разве нет? И вы этому радуетесь? Дженнифер Рубин же вот радуется, что белых стало меньше.

Но ведь такое нельзя говорить ни об одной другой расе. Можете себе представить, чтобы вышел доклад о том, что сейчас в нашей стране проживает меньше темнокожих, чем десять лет назад, и кто-то в ответ на это заявил: «Это замечательная новость!»? Любого, кто так сделал бы, посчитали бы одержимым идеями геноцида! И если бы вы захотели обвинить этого человека в желании заменить темнокожих, все бы поддержали: «Ну да, именно этого он и хочет. Очевидно».

Но вот когда дело касается белых, можно открыто выступать за то, чтобы их заменить. И если кто-то даст верную характеристику таким действиям, то он сам же и окажется расистом. Полная бессмыслица.

И я бы хотел обратиться к левакам. Скорее всего, то, что я сейчас скажу, вырежет для какого-нибудь своего материала Media Matters*. Я это предчувствую. Надеюсь, так оно и будет, потому что хочу, чтобы мои слова дошли до леваков. Вы утверждаете, что теории замещения придерживаются сторонники превосходства белой расы, белые националисты, что это всё очень страшно и ужасно. Понятно. Так значит, вы не хотите заменить белых? Вы настаиваете, что вы этого не хотите? Не хотите заменить белых среди населения более значительным числом небелых? Не хотите заменить белых в университетах и на влиятельных постах? Вы утверждаете, что не хотите этого?

Но я тут заметил, что хотя вы критикуете теорию замещения как конспирологические домыслы сторонников превосходства белой расы, вы не отрицаете её. Вы не выступаете с заявлениями, мол, «да нет, мы ничего такого не хотим». Но если действительно не хотите, то так и скажите. Но в таком случае, правда, мы зададим ещё несколько дополнительных вопросов. Например, что тогда происходит на границе и почему у нас проводится программа продвижения меньшинств. И почему вы открываете шампанское и разбрасываете конфетти, когда выходят новости о том, что численность белого населения сократилась?

Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года.

* Media Matters for America — некоммерческая организация левацкой направленности, осуществляющая проверку деятельности правых СМИ (прим. ИноТВ).