Меган Маркл и принц Гарри высказались о ситуациях в Афганистане и на Гаити: “Мир хрупок”

За вчерашний день 36-летний принц Гарри, который проходил службу в Афганистане, дважды публично высказался на тему политического кризиса на территории этой страны. Сначала от лица учредителей проекта Invictus Games он обратился к ветеранам войны в Афганистане, а спустя несколько часов выпустил совместное с 40-летней Меган Маркл заявление. В тексте, опубликованном на сайте их благотворительной организации Archewell, герцог и герцогиня Сассекские обратили внимание на то, насколько хрупкий наш мир, говоря не только о захвате власти запрещенной в России террористической организации “Талибан” в Афганистане, но и о землетрясении магнитудой 7,2 балла (из 9:5 возможных) на побережье Гаити, которое унесло жизни более тысячи человек.

Мир сейчас невероятно хрупок. Когда все мы сейчас наблюдаем растущую гуманитарную катастрофу на Гаити и угрозу ее усугубления в связи с землетрясением на минувших выходных, наши сердца разбиваются вдребезги. Мы все являемся свидетелями глобального кризиса в системе здравоохранения, а от постоянной дезинформации еще больше испытываем страх. Когда страдает какой-то человек или целое сообщество, частичка каждого из нас тоже страдает — осознаем мы это или нет. И хотя мы и не привыкли жить в состоянии страдания, мы как народ приучены его принимать. Легко почувствовать себя бессильными, однако вместе мы можем воплотить наши цели в жизнь, – говорится в официальном обращении пары.

Кроме того, Меган и Гарри попросили влиятельных и авторитетных людей донести до других стран на Генеральной ассамблее ООН и саммите G-20, которые состоятся уже этой осенью, гуманитарные идеи. Также, как это обычно бывает, в своем обращении они призвали сделать пожертвования в фонды, которые помогают нуждающимся.

Меган Маркл и принц Гарри в мечети Аувал в Кейптауне, 24 сентября 2019 года

Напомним, принц Гарри является ветераном военной кампании в Афганистане. Он служил в этой стране с 2007 по 2008 (тогда он нес службу в провинции Гильменд в качестве авиационного наводчика), а также с 2012 по 2013 годы (на этот раз на базе Кэмп Бастион на юге Афганистана). В июне 2015 года младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза решил покинуть ряды солдат:

Решение уйти из армии после десяти лет службы было для меня непростым, – сказал принц. – Я считаю, что мне невероятно повезло иметь шанс делать что-то действительно значимое и встретить столько фантастических людей во время службы.

Принц Гарри на своей койке на военной базе