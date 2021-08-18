В Днепре подростки не могли спуститься с заброшенного здания, одной девочке стало плохо – ГСЧС

Информация об этом поступила в ГСЧС примерно в 22.00.

“Специалисты службы спасения выяснили, что три девочки залезли на четвертый этаж неэксплуатируемого сооружения и не могут самостоятельно спуститься. По словам детей, одной девочке стало плохо”, – уточнил в релизе.

С помощью веревки и носилок ее спустили вниз. Девочку 2007 года рождения передали медикам.

Спасатели также помогли спуститься еще двум девочкам – 2005-го и 2007 годов рождения. К спасательным работам были привлечены шесть человек.

Фото: dsns.gov.ua

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