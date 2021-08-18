 

В Днепропетровской области столкнулись четыре грузовика, есть пострадавшие

18.08.2021, 9:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ДТП попали грузовики Scania, перевозивший нефтепродукты, два грузовика DAF, один из которых предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур, а также малотоннажный грузовой автомобиль Mercedes.

По предварительной информации, один из грузовиков выехал на встречку, его водитель погиб, сообщил сайт gorod.dp.ua.

Кабина грузового автомобиля DAF загорелась, водитель успел вовремя покинуть транспортное средство. В грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя, мужчины 1992 года рождения.

Четырех пострадавших с травмами различными степенями тяжести госпитализировали, отметили спасатели. 

К операции привлекли 16 человек личного состава и четыре единицы техники ГCЧС Украины в Днепропетровской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / В России три медика, привитых “Спутник V”, заразились коронавирусом

04.02 / “Бедненько, но чисто”, “Очень сексуальная”, “Шикарная” – Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике

05.07 / Глава FDA: рано судить о безопасности проведения республиканского съезда во Флориде

27.07 / Диспетчер, который садил самолет с Протасевичем в Минске, пропал. Возможно, он бежал из Беларуси – СМИ

29.11 / Болтон счел оправданным убийство иранского ученого-ядерщика

13.10 / Яценюк: Язык Путина что-то проварнякал об отсутствии проблемы Крыма

28.01 / В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp

09.02 / Украина готова к резкому увеличению больных COVID-19 – Немчинов

16.12 / Минобразования Украины рекомендует школам ввести зимние каникулы во время жесткого карантина в январе

18.07 / В институте Пастера заявили о коллективном иммунитете у 60% россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика