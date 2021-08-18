 

Белый дом признал, что в Афганистане военная техника США попала в руки талибов

18.08.2021, 9:56, Новости дня
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По его словам, у США пока нет полной картины того, куда делась вся переданная Афганистану техника. Однако, по мнению Салливана, “значительная часть попала в руки “Талибана”. 

Это заявление было сделано на следующий день после того, как генерал-майор армии США Хэнк Тейлор заявил журналистам во время брифинга в Пентагоне, что у него “нет ответа на вопрос” о том, предпринимают ли США какие-либо шаги, чтобы предотвратить попадание своего оборудования в руки талибов.

Издание отмечает, что за предыдущие 20 лет правительство США потратило миллиарды долларов на оснащение и обучение афганских сил безопасности. За это время талибы не единожды забирали переданную афганскому правительству военную технику и оружие. В частности, сами талибы уверяли, что много лет конфисковывали американские автоматические винтовки, гранатометы, оптику для оружия, радиоприемники и другое.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

Администрация президента США Джо Байдена 15 августа заморозила резервы правительства Афганистана, талибам заблокировали доступ к миллиардам долларов в учреждениях США. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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