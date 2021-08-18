 

“Надо отдыхать душой и телом”. Каменских показала, как отрывалась с мужем и мамой

18.08.2021, 9:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Бесценные моменты с семьей”, – написала она.

На видео также запечатлена подруга Каменских, бывшая жена солиста группы “Время и Стекло” Позитива, Анна Андрийчук. В отдельном эпизоде можно увидеть с ними мальчика, имени которого Каменских не называла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Молодцы, надо отдыхать душой и телом”, – отметила подписчица anokhina820.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / “Честный знак” положит конец контрафакту и пиратству

22.03 / ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая

24.12 / Израиль попытался убедить Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном

17.12 / УАФ открыла дело против девяти украинских футболистов, сыгравших за “сборную ДНР”

22.12 / Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса

25.06 / Мишустин обратил внимание на рост цен на ПЦР-тесты

09.10 / Власти России заявили, что уголовных дел против Тихановской не возбуждалось

08.10 / Власти Москвы решили перевести на удаленку не участвующих в производстве работников

29.01 / DT – Лондон заинтересовало предложение США по расширению «азиатского НАТО» для сдерживания Китая

02.04 / Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика