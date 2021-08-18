 

Guardian – Польша уступила требованиям ЕС, но пообещала найти другой способ для наказания своих судей

18.08.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Польши пошли на уступки Евросоюзу, сообщив ему, что закроют палату Верховного суда, занимающуюся дисциплинарными взысканиями с польских судей, пишет The Guardian. Между тем в Варшаве подчеркнули, что в рамках проводимой радикальной реорганизации судебной системы страны они всё равно сумеют изыскать способы для наказания судей, нарушающих закон или иным образом злоупотребляющих своим положением.


Reuters

Польша сообщила Евросоюзу, что закроет в своём Верховном суде палату, занимающуюся дисциплинарными взысканиями с судей, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, деятельность этой палаты, которая, по мнению Евросоюза, нарушает законодательство ЕС, оказалась в центре спора между Брюсселем и Варшавой.

Власти Польши заявили, что они уже направили письмо в Европейскую комиссию, причём произошло это в понедельник, т.е. в последний день, когда Варшава должна была проинформировать Брюссель о том, какие действия она предпримет после того, как в высшей судебной инстанции ЕС заявили, что деятельность дисциплинарной палаты подрывает независимость судов и противоречит законодательству Евросоюза.

Между тем, объявляя о расформировании данной палаты, власти Польши подчеркнули, что им необходимо иметь возможности для наказания судей, нарушающих закон или иным образом злоупотребляющих своим положением. Они также заявили, что изыщут подобные способы из-за проводимой ими радикальную реорганизацию польской судебной системы.

В Варшаве также заявили, что польское законодательство имеет приоритет над законодательством ЕС. Это, как поясняет The Guardian, ещё один вопрос, который усугубляет напряжённость между Евросоюзом и Польшей, пятым по численности населения государством-членом блока.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Выявлено 15 случаев коронавируса у связанных с организацией Олимпиады людей в Японии

12.12 / Унесенная девять лет назад во время цунами лодка нашлась в Тихом океане

11.11 / Воробьев рассказал об ограничениях в Подмосковье на новогодние праздники

01.04 / Утечку воздуха на МКС связали с кораблями США и Европы

05.08 / Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой на заседании горсовета

18.07 / Пушков предрек YouTube большие неприятности в России

07.07 / На Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26

13.05 / “Требуем поднять стоимость проезда до 25 грн”. Под Киевсоветом проходит митинг транспортников

16.07 / Четырехлетний ребенок пострадал из-за взрыва гранаты на Украине

25.05 / Экономист заявил, что нардеп Заблоцкий лоббирует выгодные работодателю его жены правки в законопроект о налоге на рекламу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика