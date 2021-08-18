 

Politico – талибы пообещали не мстить тем, кто сотрудничал с США

18.08.2021, 9:52, Новости дня
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В ходе первой пресс-конференции после захвата «Талибаном» власти в Афганистане пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что они хотят объединить страну, пишет Politico. Кроме того, он пообещал, что исламские боевики не будут мстить афганским госслужащим и тем, кто работал с США.


Reuters

Пресс-секретарь «Талибана»* Забихулла Муджахид в ходе первой пресс-конференции попытался позиционировать своё движение в качестве легитимных правителей Афганистана, пообещав, что исламские боевики не будут мстить афганским госслужащим и тем, кто работал с США, пишет Politico.

«Мы всех амнистировали, мести не будет», — заверил Муджахид.

При этом он подчеркнул, что «Талибан» хочет объединить страну, и призвал людей оставаться в Афганистане.
 
«Мы не хотим, чтобы кто-то уезжал из страны, — заявил он. — Это наша общая родина. У нас общие ценности, общая религия, общая нация».

Пресс-секретарь движения «Талибан» также добавил, что они будут стремиться установить связи с другими странами и в ближайшем будущем объявят о формировании нового правительства.

Муджахид также затронул вопрос о том, какая судьба ждёт афганских женщин при правлении талибов. Как отмечает издание, эта тема вызывает серьёзную озабоченность международных наблюдателей и неправительственных организаций. Муджахид заверил, что афганские женщины продолжат играть определённую роль в обществе, однако происходит это будет «в рамках шариата».
 
В частности, по его словам, если афганские женщины «продолжат жить по шариату, мы будем счастливы, они будут счастливы», пишет Politico.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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