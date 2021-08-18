 

“Правдивый фильм”. Зрители рассказали о своих впечатлениях после просмотра фильма “Солнцепек”

18.08.2021, 9:48, Разное
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Суровый, отрезвляющий фильм о начале военных событий в Луганске за несколько дней собрал множество отзывов. Картину успели оценить многие – от рядовых зрителей до журналистов, кинокритиков и политиков. Сюжет повествует о типичной семье луганских окраин — чете Новожиловых и их сыне-подростке, которые пытаются уехать из страны и попутно сбежать от мародеров. Когда герои фильма понимают, что граница закрыта, Влад – глава семьи и бывший афганец – принимает решение не прятаться от обстрелов, а встретиться с прошлым лицом к лицу.

По заявлению создателей военной драмы, “Солнцепек” не романтизирует войну. В основанном на реальных событиях фильме на первый план выходят тяжелые судьбы людей.

“Оба лагеря представлены нам. И там люди, и тут они. Разница лишь в том, что меч воплощают одни и словно щитом обороны, другие. К лагерю добра и лагерю зла причислить этих героев, разделительную черту меж ними проведя? Можно. Но всегда ли это так на поле сечи? Кто-то в угаре находится, кто-то просто беснуется в экстазе стихии, опять же – местью одержим за… это, за то”, — пишет в своей рецензии на “Кинопоиске” один из зрителей.

И действительно, в фильме сложно сказать, кто плохой, а кто хороший. “Солнцепек” не делит мир на черное и белое, добро и зло, в нем прекрасно раскрыта тема многогранности человеческой души. Журналист ВГТРК Евгений Поддубный отметил отличную игру актёров фильма. Он рассказал, что в реальности трагические эпизоды были еще тяжелее, чем в фильме:

“В фильме даже некоторые эти трагические эпизоды не до конца раскрыты. Бывало и хуже. А вот мотивация убивать, момент, после которого говорить уже невозможно, показан очень хорошо. Был такой момент, когда уже не о чем разговаривать людям, что оказались по разные стороны переднего края”, — отметил Евгений Поддубный.

Кого-то фильм заставил изрядно понервничать, сопереживая главным героям картины:

“Долго собиралась с духом, чтобы описать эмоции которые были при просмотре “Солнцепек”, стоял мат, сжимались кулаки, мои мужчины после просмотра ушли на улицу, боксерская груша и в труху, за время просмотра на пятерых четыре пачки сигарет, меня рвет изнутри до сих пор, скинула ссылку на фильм друзьям и знакомым”, — рассказывает пользователь в сети Twitter.

А кому-то было тяжело начать смотреть фильм из-за страха разбередить старые раны:

“Отличные, любимые актеры… фильм, скорее всего, смотреть не буду… живу в ЛНР; извините, не хочу это все заново переживать! Создателям – спасибо за фильм!” — поделился впечатлением пользователь портала “Кино-Театр.ру”.

Напомним, что телевизионная премьера фильма пройдет 18 августа в 23:45 на канале НТВ. Возрастной рейтинг картины — 18+.



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