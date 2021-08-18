 

В Кремле ничего не слышали об обещании талибов забивать людей камнями по решению суда

18.08.2021, 9:31, Разное
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Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что талибы собираются забивать людей камнями только по решению суда. Пресс-секретарь президента заявил, что Кремлю ничего об этом неизвестно и не стоит делать скоропалительные выводы.

«Мы об этом ничего не слышали. Афганистан стал свободным, демократическим государством. Теперь афганский народ сам должен решить, жить ли им по законам шариата или использовать внесудебные расправы. Наши правоохранительные органы готовы в любой момент оказать консультативную помощь в этом вопросе новому руководству страны», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в мире существуют и другие страны, в которых полицейские могут избить человека на улице без особой на то причины. Песков добавил, что Кремль по-прежнему считает талибов надежными и проверенными партнерами, а в случае неправосудного решения осужденный всегда может обратиться с иском в ЕСПЧ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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