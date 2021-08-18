Муж Скарлетт Йоханссон Колин Жост подтвердил ее беременность

Супруг Скарлетт Йоханссон 39-летний юморист и актер Колин Жост рассказал, что у пары скоро родится ребенок. Он подтвердил давно ходившие слухи о второй беременности 36-летней звезды фильмов Вуди Аллена во время выступления на стендап-концерте Ridgefield Playhouse в Коннектикуте в минувшие выходные.

У нас будет ребенок, это здорово! Мы взволнованы, – приводит слова мужа Йоханссон издание PageSix. Для Скарлетт ребенок будет вторым, у нее подрастает дочь от второго брака с Роменом Дуриаком – Роуз Дороти. 4 сентября девочке исполнится 7 лет.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Первые слухи о том, что актриса ждет ребенка от своего мужа Колина Жоста, появились в июне. Поводом тому стали мероприятия, связанные с продвижением фильма с участием Скарлетт “Черная вдова”, которые актриса пропустила. Тот факт, что большинство интервью Йоханссон давала онлайн, насторожил журналистов, ведь она не только исполнительница одной из главных ролей, но и исполнительный продюсер картины. Скарлетт также не появилась на специальном показе “Черной вдовы” в Ист-Хэмптоне 2 июля. Ряд иностранных СМИ даже собрали свидетельства анонимных источников, которые заверили, что Скарлетт действительно в положении, но пока не готова афишировать беременность.

Скарлетт беременна, но хранит это в тайне. Она все время вела себя очень осторожно, так, чтобы никто ничего не заметил, – цитировали СМИ слова источника.

Скарлетт Йоханссон с отцом своей дочери, Роменом Дориаком

Несмотря на интересное положение, Скарлетт Йоханссон недавно подала иск против Disney против кинокомпании из-за одновременного показа фильма “Черная вдова” в кинотеатрах и на онлайн-платформе. Неизвестно, дали ли делу ход, но Скарлетт создала прецедент, а еще и получила новую роль в картине режиссера Уэса Андерсона, которую снимают в Испании. Ее партнерами стали Билл Мюррей, Том Хэнкс и Марго Робби. Детали будущего фильма со звездным кастом пока держатся в секрете.

Напомним, впервые Скарлетт и Колин встретились в 2006 году. Тогда Скарлетт еще встречалась с Джошем Хартнеттом, а впереди ее ждали два брака – с Райаном Рейнольдсом и Роменом Дуриаком, от которого она родила дочь. Но уже в тот момент Скарлетт произвела на Колина Жоста сильное впечатление.

В свой первый год работы на Saturday Night Live я написал 8 скетчей, включая пародию на передачу MTV “Уже можно” (или My Super Sweet Sixteen в английском варианте – прим. ред.). В одном из них приняла участие Скарлетт Йоханссон. Ей только исполнилось 20, мне было 23, но с точки зрения статуса и зрелости она была здесь (держу руку над головой), а я – здесь (опускаю руку до земли). Позже она сказала, что в тот момент сочла меня “милым”, но я-то знаю, как смотрелся на самом деле, и это слово я не могу написать в этой книге, – написал Колин в своих мемуарах A Very Punchable Face.В октябре прошлого года Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились. Свадьба была тайной, прошла в узком кругу родных и близких.