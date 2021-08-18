 

В Роспотребнадзоре назвали сроки превращения COVID в сезонное заболевание

18.08.2021, 9:12, Новости дня
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Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов заявил, что «если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80%», передает РИА «Новости».

По его словам, основные данные о коронавирусе уже получены, но вирус постоянно изменяется, поэтому нельзя говорить о том, что поставлена точка в его изучении.

Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга.

Однако пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания.

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что COVID-19 в скором времени станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что опасность «нового штамма коронавируса» оказалась сильно искажена.



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