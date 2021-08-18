Талибы пообещали вести мирный диалог с бывшими афганскими чиновниками

Представитель радикального движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) заявил, что боевики собираются вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности, сообщают западные СМИ.

Представитель талибов заявил, что «члены «Талибана» будут вести мирный диалог с бывшими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Ранее талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие. Также они заявили в Кабуле о всеобщем помиловании и объявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане.

Напомним, в воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.