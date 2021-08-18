 

На Ямале умерли трое пострадавших из-за хлопка газа

18.08.2021, 9:12, Новости дня
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Трое из пяти рабочих, которые накануне пострадали в результате хлопка паров газовоздушной смеси во время ремонтных работ на Ямале, умерли в среду в медучреждении, сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Трое пострадавших от полученных телесных повреждений 18 августа скончались в медицинском учреждении», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщили, что проверка организована по факту хлопка паров газовоздушной смеси в резервуаре на нефтеперекачивающей станции ООО «Яргео» на Ямале.

Ранее сообщалось, что недалеко от Надыма на территории коммерческой организации произошел хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью при проведении ремонтных работ. Пострадали пять человек, по данным источника, они в тяжелом состоянии.

«По поручению прокуратуры округа Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой организована проверка по факту произошедших 17 августа на нефтеперекачивающей станции ООО «Яргео» вблизи города Надыма аварийной ситуации и несчастного случая на производстве, в результате которых пострадали пять человек. Предварительно установлено, что аварийная ситуация возникла в результате хлопка паров газовоздушной смеси в резервуаре, выведенном из эксплуатации в связи с проведением ремонтных работ», – говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. Также установлен контроль за ходом и результатами расследования Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и государственной инспекцией труда в ЯНАО причин аварии и несчастного случая на производстве.

Ранее хлопок газа произошел в жилом доме в Симферополе.



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