 

Почти 120 тыс. украинцев сделали COVID-прививку 17 августа

18.08.2021, 9:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

58 441 человек получил первую дозу вакцины, а 60 153 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

17 августа в Украине прививки делали 839 мобильных бригад, также работали 2797 прививочных пунктов и 317 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 4 851 541 человек, из них получили одну дозу 4 581 539 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 851 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 702 997 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1925046407658455

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.01 / Компания Hyundai опубликовала изображения нового доступного кроссовера Bayon

07.07 / Полицейского зарезали за замечание двум нетрезвым мужчинам в Подмосковье

18.10 / В Минпросвещения оценили возможность жесткого карантина в российских школах

18.09 / В США призвали Россию освободить осужденного студента из Техаса

26.06 / Вирусолог оценил прогноз о второй волне COVID-19 в России

27.08 / В Институте нацпамяти не видят смысла в разработке большого герба Украины

27.01 / CNBC – и дым отечества нам больше не приятен — Байден пересадит американских чиновников на электромобили

07.10 / Оценена интенсивность взрывов на арсенале в Рязанской области

20.08 / На заседании ТКГ Украина согласовала 20 участков для разминирования и четыре новых участка разведения сил

30.04 / В Киеве объявили о реабилитации последнего расстрелянного бандеровца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика