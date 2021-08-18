“Самое время рожать детей”, “Такие няшки”, “Красивая пара”. Дорофеева поделилась домашним фото с Дантесом

Пара запечатлена в комнате. Дорофеева – на переднем плане, с патчами под глазами и просторной рубашке, Дантес – на дальнем плане – в шортах и майке.

“Наши турецкие приключения с Владимиром Дантесом, конечно, невероятно увлекательные. Но вы даже не представляете, что происходит с нашими героями Марси и Гулливером в новом анимационном фильме “Гулливер возвращается”, – написала Дорофеева.

Она также добавила отрывок мультфильма со своей озвучкой и эпизод из студии звукозаписи.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Вы такая красивая пара”, – отметила подписчица dorofevaa.nadya.

“Такие няшки”, – написал dodo_.fan_.

“Самое время рожать детей”, – заявила methananna.

Контекст:

Мультфильм “Гулливер возвращается” выйдет на экраны в Украине 19 августа

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

Dantes (Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Гудков и Дорофеева поженились в 2015 году после четырех лет отношений.

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