Facebook продолжит банить контент, связанный с “Талибаном”

Компания заявляет, что у нее есть специальная группа афганских экспертов для отслеживания и удаления контента, связанного с движением “Талибан”

В соцсети напомнили, что “Талибан” в США признан террористической организацией, поэтому Facebook запретил ее членам пользоваться услугами платформы. Это означает, что соцсеть удаляет аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещает любой контент с поддержкой или восхвалением “Талибана”.

Facebook подчеркнул, что политика распространяется на все его платформы, включая Instagram и WhatsApp.

Вместе с тем, BBC отмечает, что талибы все равно используют WhatsApp для общения, несмотря на запрет. В Facebook пообещали принять меры, если обнаружится, что учетные записи в приложении будут связаны с “Талибаном”.

Отвечая на вопросы BBC об использовании “Талибаном” Twitter, представитель компании рассказал о политике, направленной против насильственных организаций и ненавистнического поведения. Согласно своим правилам, Twitter не допускает до пользования своей платформой группировки, пропагандирующие терроризм или насилие против мирных жителей.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

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