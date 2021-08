Байден: Мы продолжим поддерживать афганский народ

“Мы будем руководить нашей дипломатией, нашим международным влиянием и нашей гуманитарной помощью. Мы продолжим отстаивать основные права афганского народа – женщин и девочек – точно так же, как по всему миру”, – уточнил глава Белого дома.

[email protected]: We will continue to support the Afghan people. We will lead with our diplomacy, our international influence, and our humanitarian aid. We’ll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people — of women and girls — just as we speak out all over the world. pic.twitter.com/exbRYV3NrQ

— Department of State (@StateDept) August 17, 2021

16 августа Байден поручил выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.

16 августа в Пентагоне заявили, что США планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день.

—