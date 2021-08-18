Назван способ определить внутренние заболевания по состоянию кожи

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18.08.2021, 9:00, Разное
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Дерматолог Юлия Чиркина рассказала, как можно по состоянию кожи определить наличие заболеваний внутренних органов. При выявлении таких признаков необходимо обратиться к лечащему врачу за консультацией.
О состоянии внутренних органов и наличии тех или иных заболеваний может свидетельствовать внешний вид человека. Целый ряд недугов могут появляться специфическими изменениями на коже. Как отмечает доктор Чиркина, наличие проблем со здоровьем можно определить по высыпаниям и другим нарушениям функций сальных желез. Таким же признаком сопровождаются и проблемы с сосудами.

Об ухудшении здоровья сигнализируют не только угри или себорейный дерматит, но и изменения в пигментации. Также кожа может быть сверхчувствительной к ультрафиолетовому излучению. Заболевания эндокринной системы сопровождаются гипофункцией, сухостью кожи, ее нездоровым цветом, гипотермией, шелушением или отёками. Кроме того, становятся ломкими и выпадают волосы, наблюдается при наличии внутренних болезней и истончение ногтевых пластин.

Гиперфункция же делает кожу влажной, более чувствительной к прикосновениям, наблюдается повышенная пигментация. Многие кожные проблемы инфекционного характера сопровождают обычно сахарный диабет, например, кандидоз или пиодермия. Если человек обнаружил у себя прыщи или гурсутизм, а также жирную себорею, следует проверить работу и состояние половых желез.

Изменится дерма и при авитаминозе или дефиците определённых полезных микроэлементов. Так, недостаток витаминов A, В6,12, С и D приводит к сухости и шероховатости кожи, воспалению красной каймы губ. К ним добавляются дефекты пигментации кожи и волос, выпадение волос и себорейные высыпания.

Источник: iz.ru



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