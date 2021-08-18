 

Лавров: Россия поддерживает диалог со всеми политическими силами Афганистана

18.08.2021, 8:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что Кремль наблюдает обнадеживающие сигналы со стороны “Талибана*”. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает диалог со всеми политическими силами Афганистана. Он ценил перспективы развития исламской республики под руководством талибов*.

Напомним, власть в Афганистане фактически перешла в руки террористического движения “Талибан*” в минувшее воскресенье. 15 августа боевики захватили Кабул, что привело к бегству президента и капитуляции правительства. Сепаратисты начали свои действия после вывода американских войск с территории страны.

Как сообщает “Комсомольская правда”, во время встречи со студентами БФУ имени Канта министр иностранных дел РФ обвинил США в нарушении баланса сил в регионе. Меж тем он отметил, что Россия готова к сотрудничеству как с прежними, так и новыми политическими силами Афганистана.

Лавров рассказал о своем первом визите в исламскую республику. В 2004 году он посетил Афганистан в ранге министра. На главу МИД произвел сильнее впечатление тогдашний председатель парламента, который восхищался советскими солдатами, хотя сам воевал против них.

По мнению дипломата, нельзя навязывать Афганистану западные ценности. При этом Лавров подчеркнул, что Россия обнадежена решением талибов* выстроить государственную власть, в том числе, с участием, других политических сил.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / «Ужасные новости» от Кирилла Мартынова. Премьера ютуб-шоу

20.08 / Мнение: Почему отравили Навального

13.08 / Мнение: Путину конец, Россия рухнула, Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет!

02.10 / Мнение: Марафоны желаний

01.07 / В Xiaomi представили крошечную колонку за 7 долларов

26.11 / HAVAL запустил строительство второго завода в РФ

05.08 / Мнение: О белом господине и лице кавказской национальности

29.05 / «…И все идет по плану»

04.08 / “Был овощем”: Джиган впервые рассказал, как проходил реабилитацию в рехабе

22.04 / Хирурги в Крыму создали щадящую методику операций на предстательной железе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика