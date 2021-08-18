“АКАДО Телеком” объявил результаты киберспортивного турнира по CS:GO

Решающие матчи турнира АКАДО показали в прямом эфире с привлечением студии комментаторов, где завершением трансляции стало интервью с представителем команды победителей famous5, в котором он поделился своими впечатлениями об игре с соперниками и планами на будущее.

Победитель, а также призеры, занявшие второе и третье места, помимо денежного вознаграждения получат подарки от компании в центральном офисе АКАДО по адресу Москва, Варшавское шоссе, 133.