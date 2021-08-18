 

Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

18.08.2021, 8:08, Новости дня
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В частности, боевики открывали огонь вблизи Водяного, Песков, Новолуганского Донецкой области, а также Причепиловки и Золотого-4 Луганской области.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

В ответ на обстрелы боевиков военные ООС открывали огонь.

С начала суток 18 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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