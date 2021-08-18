 

Эксперты назвали пять малоизвестных и полезных свойств куркумы

18.08.2021, 8:06, Разное
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Куркума зачастую используется для окрашивания различных блюд в ярко-желтый цвет, она также обладает мягким и ненавязчивым вкусом. Несмотря на популярность именно такого применения, специя может помочь укрепить здоровье и улучшить самочувствие благодаря полезным свойствам, о которых мало кто знает.
Ученые из Южной Кореи и США провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление куркумы помогает снимать воспаление и боль при остеоартрите. Дело в том, что перетертый корень одноименного растения богат куркумином, считающийся мощным антиоксидантом. Врачи напоминают, что специя не сможет вылечить заболевание, однако вместе с назначенным лечением поможет снять некоторые симптомы. Куркума также повышает способность организма противостоять действию свободных радикалов – химсоединения, провоцирующие быстрое старение клеток и развитие хронических недугов.

Желтая специя способна улучшать и когнитивные функции благодаря повышению уровня специального белка, который стимулирует и поддерживает развитие нейронов в главном органе ЦНС. Этот белок помогает замедлить возрастные изменения в мозге, в том числе деменцию и когнитивных функций.

Блюда с куркумой положительно влияют на работу пищеварительной системы, в результате чего повышается иммунитет. Приправой можно дополнять различные блюда, например, смузи, соусы, мясные блюда, рисовые каши и т.д. В завершение эксперты назвали свойство куркумы защищать сердечно-сосудистую систему человека. Это происходит за счет укрепления стенок сосудов, что снижает риск инфарктов и инсультов, появления тромбов, нормализует АД. Американские исследователи доказали в ходе исследования, что даже кратковременное употребление куркумина положительно влияет на состояние сосудов пенсионеров и людей среднего возраста.

Источник: www.ridus.ru



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