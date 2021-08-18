 

Рубль вырос к доллару и евро

18.08.2021, 7:24, Новости дня
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Рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к символическому росту против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 13 копеек – до 73,44 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 86,06 рубля. На открытии торгов рубль снижался на 2 копейки к доллару и на 29 копеек к евро. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,36% – до 69,28 доллара за баррель. Евро на форексе незначительно дорожает к доллару – на 0,05%, до 1,1718 доллара, передает РИА «Новости».



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