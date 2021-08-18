Курс гривны упал ко всем основным валютам

Гривна к доллару подешевела на три копейки – с 26,65 грн/$ до 26,68 грн/$.

К евро гривна упала на две копейки – с 31,36 грн/€ до 31,38 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,63 грн/10 руб.

Контекст:

Согласно июльскому прогнозу украинского финансиста Тараса Козака, в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/$, ближе к нижнему краю.

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