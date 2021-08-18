 

Курс гривны упал ко всем основным валютам

18.08.2021, 7:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гривна к доллару подешевела на три копейки – с 26,65 грн/$ до 26,68 грн/$.

К евро гривна упала на две копейки – с 31,36 грн/€ до 31,38 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,63 грн/10 руб.

Контекст:

Согласно июльскому прогнозу украинского финансиста Тараса Козака, в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/$, ближе к нижнему краю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Уткин: Почему я назвал Соловьева “педерастической обезьяной”? Педерастия среди обезьян довольно развита. Потрахались – поздоровались

17.02 / Как и для населения. Кабмин ограничил цену на газ для религиозных организаций

08.07 / Большинство штатов США подали в суд на Google

19.09 / Паломники покинули границу с Украиной. В МВД пожаловались на кучу оставленного мусора. Видео

19.11 / Обама восхищается Меркель и ожидает смены курса США при Байдене

09.08 / НАСА решило избавиться от «оскорбительных» названий космических объектов

23.07 / Путин запустил установки Евро+ на Московском НПЗ

13.01 / Компания LG решила расширить функции современного телевизора

27.07 / Новый планшет Apple iPad Mini 6 выйдет с экраном с диагональю 8,3 дюйма

24.05 / “Желаю Slavia встретить мужчину, которому доверяешь”. Цибульская высказалась о жене Dzidzio

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика