Названы сроки прихода четвертой волны коронавируса в Россию

Четвертая волна эпидемии коронавируса может начаться уже в конце осени. Так считает профессор РАН Петр Чумаков. По словам эксперта, в Европе это происходит уже сейчас. Новая волна коронавируса неминуемо докатится и до нашей страны. Вопрос только в том, насколько сильным будет ее удар.

При этом Чумаков не стал делать конкретных выводов о том, какой именно штамм это будет. Не исключено также и то, что четвертый штамм перебьет какой-то другой вариант инфекции.

“К нам, возможно, придет месяца через три. Будет это “йота” или нет, трудно сказать. Может оказаться, что какой-то другой штамм перебьет “йоту”, — приводит портал URA.RU слова профессора.

Чумаков добавил, что “йота”-штамм может начать распространяться в России сразу после того, как им заразится первый пациент. Также немаловажно и то, приживется ли штамм на территории нашей страны.

Вирусолог считает, что четвертое поколение вируса может вообще не прийти в Россию, если будет сформирована хорошая прослойка людей, которые прошли вакцинацию.

Напомним, за сутки 17 августа коронавирус подхватили 20 958 новых пациентов. По официальным данным оперштаба, за это же время выздоровление наступило у 18 407 человек. 805 зараженных умерли.