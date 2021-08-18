 

Столтенберг обвинил руководство Афганистана в сдаче страны талибам

18.08.2021, 6:31, Новости дня
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Произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы в последние недели наблюдали провал – как политический, так и военный – с такой скоростью, которую мы не предвидели. Некоторые силы безопасности смело сражались, но они не сумели поддержать безопасность страны, потому что в конечном итоге политические лидеры Афганистана не сумели противостоять талибам (признанное террористическим и запрещенное в РФ движение «Талибан» – прим. ВЗГЛЯД) и добиться мирного урегулирования. Этот провал руководства Афганистана и привел к трагедии», – цитирует генсека РИА «Новости».

По его словам, провал произошел вопреки усилиям Североатлантического альянса, несмотря на «жертвы и значительные вложения», на которые пошли ради Афганистана.

«Необходимо извлечь уроки из этого», – сказал Столтенберг.

По его словам, в НАТО не собирались оставлять войска на «вечное присутствие». «В последние годы мы сократили свое присутствие со 100 тыс. до менее двух, а затем и до нуля», – заключил он.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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