Facebook отказалась комментировать блокировку аккаунта Ашрафа Гани

Соцсеть Facebook не стала называть причины блокировки аккаунта Ашрафа Гани, который возглавлял Афганистан до бегства из страны.

В пресс-службе компании заявили, что не дают «комментариев по отдельным аккаунтам». Аккаунт заблокировали после того, как власть в Афганистане перешла к боевикам движения «Талибан» (запрещено в России), передает РИА «Новости» со ссылкой на Pajhwok.

Напомним, глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Позже Гани объяснил, что покинул республику, чтобы избежать кровопролития, сообщение он опубликовал в Facebook.