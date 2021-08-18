 

Тела всех жертв катастрофы Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке

18.08.2021, 6:31, Новости дня
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Поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке завершилась, тела всех погибших подняли со дна Курильского озера, сообщили в региональном управлении МЧС.

В МЧС сообщили, что «завершились поисковые работы», которые велись «с помощью глубоководных аппаратов и водолазов». На берег «были извлечены тела еще двоих погибших», в результате «все тела подняты на поверхность». Ликвидацией последствий крушения вертолета занимался 61 человек, были задействованы 14 единиц техники, передает РИА «Новости».

Глава региона Владимир Солодов сообщил, что «теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии», передает ТАСС.

На месте ЧП спасатели оказывали и психологическую помощь – один из пассажиров отказывался покидать место крушения, пока не будут подняты тела его родных.

Напомним, Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке в четверг. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м.



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