Марат Башаров бросил пить, похудел и возвращается в «Битву экстрасенсов»

После многочисленных скандалов с избиениями супруг Марат Башаров бросил пить и заметно похудел. Продюсеры шоу «Битва экстрасенсов» решили не искать замену ведущему и взяли его в проект снова.

Предполагалось, что на роль ведущего пригласят Влада Кадони, однако теперь стало известно, что утвердили Марата Башарова. К слову, новый сезон станет 22-м в истории существования мистического шоу.

Журналисты выяснили, что актер и ведущий отказался от употребления алкоголя и даже похудел на 10 кг. Фанаты шутят, что экстрасенсам удалось «вылечить» артиста, однако эксперты уверены, что он просто взялся за ум.

Источник: fedpress.ru