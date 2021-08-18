Марат Башаров бросил пить, похудел и возвращается в «Битву экстрасенсов»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
После многочисленных скандалов с избиениями супруг Марат Башаров бросил пить и заметно похудел. Продюсеры шоу «Битва экстрасенсов» решили не искать замену ведущему и взяли его в проект снова.
Предполагалось, что на роль ведущего пригласят Влада Кадони, однако теперь стало известно, что утвердили Марата Башарова. К слову, новый сезон станет 22-м в истории существования мистического шоу.
Журналисты выяснили, что актер и ведущий отказался от употребления алкоголя и даже похудел на 10 кг. Фанаты шутят, что экстрасенсам удалось «вылечить» артиста, однако эксперты уверены, что он просто взялся за ум.
Источник: fedpress.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет