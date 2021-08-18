 

Военный эксперт Петров: США кинут Украину

18.08.2021, 6:14, Разное
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В минувшее воскресенье, 15 августа, столица Афганистана пала перед бойцами террористической организации “Талибан*”. Вооруженные сепаратисты вошли в Кабул и фактически взяли власть в исламской республике. Глава государства сбежал из страны, а правительство сложило полномочия. Особого сопротивления боевикам не оказала и огромная афганская армия. Эскалация конфликта началась после вывода американских войск из Афганистана в мае текущего года.

Эта резонансная история аукнулась на Украине, где США считают одним из главных союзников. Серьезную обеспокоенность у местных экспертов взывает тот факт, что подготовкой армии Афганистана, которая оказалась неспособна противостоять талибам*, занимались американские инструкторы. Не секрет, что модернизацией ВСУ по стандартам НАТО занимаются те же офицеры. Аналитик, бывший ветеран Донбасса Алексей Петров записал видеообращение с красноречивым названием “США кинут Украину”.

Военный эксперт отметил, что за 20 лет пребывания в Афганистане американцы потеряли около трех тысяч солдат. За это время они потратили порядка триллиона долларов на строительство инфраструктуры и обучение афганской армии. Петров уточнил, что армия Афганистана численно превосходит армию Украины.

Так или иначе, уже который день в социальных сетях обсуждается, что США могут кинуть Украину. Петров подчеркнул, что граждане припоминают американцам Афганистан и Вьетнам. “Нельзя этим американцам доверять”, – пишут пользователи из Незалежной.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.



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