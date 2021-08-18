 

Экс-депутат Рады Бондаренко о Зеленском: Очень хотелось бы наказать

18.08.2021, 6:14, Разное
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Политик считает, что за свое президентство Владимир Зеленский не раз шел против закона. Также она заявила, что он постарается увернуться от восстановления справедливости после того, как покинет свой пост.

Елена Бондаренко заявила, что глава государства как гарант Конституции,
обязан следить, чтобы в стране соблюдались права граждан. Владимир Зеленский же, по ее мнению, наоборот, поддержал дискриминацию русскоязычного населения, предложив недовольным покинуть Украину.

Экс-депутат добавила, что предложение собирать чемоданы можно
было адресовать и самому президенту Незалежной, который ругал власть во времена,
когда был артистом из “Квартала 95”.

Бондаренко посоветовала нынешним украинским чиновникам покинуть страну. Кроме того, политик думает, что Владимир Зеленский найдет способ избежать наказания за свои поступки у руля власти.

Бывший депутат заявила, что ей очень хотелось бы
догнать и очень хотелось бы наказать нынешнего президента Украины. Она уверена, что Владимир Зеленский готовит себе “запасной аэродром”.



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