Россиянин сдвинул тепловоз с вагонами и установил мировой рекорд

Выступающий в силовом экстриме российский атлет Станислав Полищук установил новый мировой рекорд, сдвинув с места тепловоз с вагонами массой более 65 тонн, сообщил его тренер Сергей Агаджанян.

Рекорд поставили в подмосковном поселке Кратово, его зафиксировал президент Федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко, передает РИА «Новости».

«Призер международных первенств Станислав Полещук установил рекорд РФ и мира по перетягиванию сидя руками за канат тепловоза с тремя вагонами общим весом более 65 тонн», – сообщил Агаджанян.

По его словам, для начала, чтобы «сорвать» тепловоз с места с вагонами, Полещуку пришлось приложить максимальные усилия и в течение пяти секунд выдерживать огромную нагрузку на весь организм.

«Во время исполнения силового номера существует большой риск разрыва мышц и связочного аппарата. Чтобы избежать подобного сценария, атлет готовится по специальной программе, уделяя большее внимание тем звеньям мышечного корсета, на которые придется наибольшая нагрузка», – отметил эксперт.

Тепловоз ТУ2 1958 года выпуска, который передвинул Полещук, имеет низкую инерцию из-за возраста и технических особенностей, подчеркнул Агаджанян.

Ранее атлет из Красноярска Иннокентий Веселов поставил рекорд РФ по трек-пулу: он протащил 65-тонный Boeing 737-800 за 45 секунд на 17 метров.