 

Россиянин сдвинул тепловоз с вагонами и установил мировой рекорд

18.08.2021, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выступающий в силовом экстриме российский атлет Станислав Полищук установил новый мировой рекорд, сдвинув с места тепловоз с вагонами массой более 65 тонн, сообщил его тренер Сергей Агаджанян.

Рекорд поставили в подмосковном поселке Кратово, его зафиксировал президент Федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко, передает РИА «Новости».

«Призер международных первенств Станислав Полещук установил рекорд РФ и мира по перетягиванию сидя руками за канат тепловоза с тремя вагонами общим весом более 65 тонн», – сообщил Агаджанян.

По его словам, для начала, чтобы «сорвать» тепловоз с места с вагонами, Полещуку пришлось приложить максимальные усилия и в течение пяти секунд выдерживать огромную нагрузку на весь организм.

«Во время исполнения силового номера существует большой риск разрыва мышц и связочного аппарата. Чтобы избежать подобного сценария, атлет готовится по специальной программе, уделяя большее внимание тем звеньям мышечного корсета, на которые придется наибольшая нагрузка», – отметил эксперт.

Тепловоз ТУ2 1958 года выпуска, который передвинул Полещук, имеет низкую инерцию из-за возраста и технических особенностей, подчеркнул Агаджанян.

Ранее атлет из Красноярска Иннокентий Веселов поставил рекорд РФ по трек-пулу: он протащил 65-тонный Boeing 737-800 за 45 секунд на 17 метров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.12 / В случае брексита без сделки Лондон защитит свои рыболовецкие районы флотом ВМС

18.11 / Военные погибли в результате ударов Израиля по Сирии

17.01 / Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор

24.06 / Главред – Украина несёт американским политикам одни неприятности

26.12 / Украинские пограничники ответили на заявление Лукашенко о “тоннах оружия” из Украины

10.10 / CNN – в США заявили о попытках России, Китая и Ирана помешать Вашингтону создать вакцину от COVID-19

08.04 / Приписываемую Караваджо картину чуть не продали за 1,5 тыс. евро

12.08 / Башкирская чиновница назвала причиной безработицы высокие пособия

19.05 / Россия бросила перчатку — NZZ о новом дипломатическом оружии Москвы

25.08 / Адвокат Ефремова заявил в СК и Генпрокуратуру об угрозах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика