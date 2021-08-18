 

Алжир из-за лесных пожаров захотел купить Бе-200

18.08.2021, 6:08, Новости дня
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В Алжире и Марокко бушуют лесные пожары. Минобороны Алжира начало переговоры с российской стороной о приобретении противопожарных самолетов-амфибий Бе-200.

Жертвами пожаров на севере Алжира стали 90 человек, в том числе около 30 военнослужащих правительственной армии. Минобороны «поручено осуществить операцию по приобретению самолетов, специализирующихся на борьбе с лесными пожарами». В результате «выбор пал на всемирно известного российского производителя», передает ТАСС.

Алжир хочет купить четыре Бе-200, способных «бороться с лесными пожарами в экстремальных и сложных метеорологических условиях». Как подчеркнуло ведомство, эти самолеты уже «доказали свою эффективность во время использования против лесных пожаров в ряде стран по всему миру».

На севере Марокко 1,1 тыс. гектаров леса уничтожено пожаром, сообщил глава национального центра управления климатическими рисками в лесах Фуад Ассали. По его словам, «пожар, вспыхнувший в субботу, в настоящее время контролируется на 80%», один «относительно крупный очаг все еще активен», пишет Maghreb Arab Presse.

В провинции Шефшауэн власти Марокко используют четыре самолета королевских ВВС и четыре самолета королевской жандармерии. В горящем лесу растут главным образом пробковые дубы и сосны. Начато расследование для выяснения причин пожара. В некоторых провинциях температура воздуха прогревается до 48-49 градусов.

Напомним, от сильных природных пожаров пострадала Греция. Турецкие курорты от Антальи до Бодрума также пострадали от масштабных пожаров. В итальянской провинции Кампобассо из-за лесного пожара пришлось проводить массовую эвакуацию. Сильный лесной пожар охватил юго-восток Франции.



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