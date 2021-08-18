Началась эвакуация окруженного огнем санатория под Екатеринбургом

Из санатория «Озеро Глухое» под Екатеринбургом решили вывезти людей, поскольку к учреждению подступил пожар, сообщили региональные власти.

«Постояльцев и сотрудников санатория-профилактория «Озеро Глухое» эвакуируют из-за лесного пожара. Собственники санатория задействовали автобусы. Иногородних гостей расселяют на других объектах, принадлежащих ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», – цитирует сообщение департамента информационной политики E1.ru.

На место отправился глава Первоуральска Игорь Кабец.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что изначально площадь пожара составляла девять гектаров, из-за ветра она выросла, возникла угроза перехода на садовые товарищества и санаторий.

«С целью предотвращения распространения пожара была проведена опашка и прокладка минерализированной полосы и выставлены противопожарные посты», – добавили в ведомстве.

На данный момент площадь возгорания составляет 40 гектаров, угроза распространения пожара на санаторий ликвидирована.

На место отправили аэромобильную группировку регионального ГУ МЧС, в ликвидации огня участвуют 116 человек и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области разгорелся сильный пожар, он подошел к санаторию «Озеро Глухое», возле водоема горят луга и лес.