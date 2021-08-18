Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тыс. человек

В результате землетрясения в Гаити погиб 1941 человек, пострадали свыше 9 тыс. человек, сообщило управление гражданской защиты страны.

Полностью или частично разрушены свыше 100 тыс. зданий. Идет поиск людей под завалами. Жертвами землетрясения в департаменте Юг стали 1597 человек, в департаменте Гранд-Анс погибли 205 человек, 137 – в департаменте Нипп, в департаменте Северо-Запад погибли двое, передает ТАСС.

Напомним, в субботу сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити. Геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч.