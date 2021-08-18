 

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тыс. человек

18.08.2021, 5:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате землетрясения в Гаити погиб 1941 человек, пострадали свыше 9 тыс. человек, сообщило управление гражданской защиты страны.

Полностью или частично разрушены свыше 100 тыс. зданий. Идет поиск людей под завалами. Жертвами землетрясения в департаменте Юг стали 1597 человек, в департаменте Гранд-Анс погибли 205 человек, 137 – в департаменте Нипп, в департаменте Северо-Запад погибли двое, передает ТАСС.

Напомним, в субботу сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити. Геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.01 / Ученые заявили о необходимости создать вакцину от коронавируса для животных

04.04 / В соцсетях запустили хештег, с которым публикуют карту мира без России

14.09 / Австриец Тим стал победителем US Open

15.04 / Захарова пригрозила США “неотвратимым” ответом на санкции против России

07.08 / 6 августа оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины пять раз – штаб ООС

24.04 / Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

18.08 / Генеральный почтмейстер США отложит реформы до завершения выборов

26.08 / Власти Ирана согласились предоставить МАГАТЭ доступ к двум спорным объектам

15.10 / В пробах воды с Камчатки не обнаружили превышения норм гептила

25.08 / РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви. Предыдущий, который “ужаснулся” действиям силовиков, отправлен на Кубань

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика