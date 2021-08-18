США задумались о санкциях по Афганистану

Администрация США рассматривает возможность использования санкций для защиты гражданского населения в Афганистане, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Его спросили о том, какие у Вашингтона есть инструменты для защиты гражданского населения в Афганистане. Салливан ответил, что есть «много защитных механизмов, очевидно, есть возможности, связанные с санкциями, международной изоляцией». По его словам, власти США «работают над некоторыми возможностями сейчас».

Однако Салливан отказался делиться подробностями, чтобы Вашингтон мог общаться напрямую с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».

Напомним, западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане.