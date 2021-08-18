Экстренная посадка в Госдуме

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18.08.2021, 4:48, Разное
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Летчик Андрей Литвинов идет в политику. «Центральный вайб».

Пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов стал известен широкой публике после того, как в 2011 году были опубликованы его переговоры с диспетчером Иркутского аэропорта. Тогда от Литвинова требовали задержать рейс, потому что на него опаздывал губернатор. Летчик отказался. Впоследствии он стал популярным блогером и постоянным экспертом по вопросам гражданской авиации в СМИ.

В 2021 году Литвинов пояснил о своем участии на выборах в Госдуму по 118 одномандатному округу в Подмосковье. Как раз там и находится аэропорт Шереметьево. Зачем пилот с 40-летним стажем решил приземлиться на Охотном ряду?

Редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов поговорил с летчиком о его политических взглядах, состоянии дел гражданской авиации и законах, которые он мечтает принять.

Ведущий: Кирилл Мартынов Продюсер: Серафима Свердлова Съемка: Влад Докшин, Мария Улазовская Обложка: Алексей Душутин

Источник: Новая газета



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