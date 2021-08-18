Общество: В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

Драматическая видеозапись разлетелась во вторник по соцсетям – очевидец запечатлел возгорание двигателя и падение нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Единственный летный экземпляр машины разбился, погиб экипаж прославленных летчиков-испытателей. Некоторые обстоятельства уже позволяют выдвинуть версии о причинах этой трагедии – и внимание специалистов привлек прежде всего двигатель.

Прежде всего, отдадим дань памяти летчикам-испытателям, которые много лет пестовали Ил-112 как родного, а в итоге погибли вместе с ним. Среди них шеф-пилот ПАО «Ил», Герой РФ Николай Куимов. Именно он впервые поднял машину в воздух и неоднократно рассказывал о достоинствах нового транспортника. Погибли и летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Это те люди, которые, как говорится, знали этот самолет до винтика. Они мечтали, что их легкий «ильюша» прорвется ввысь и станет лучшим самолетом в своем классе не только в армии России, но и получит международное признание.

Но почему же один из самых перспективных российских самолетов разбился чуть ли не на параде? На днях Ил-112В перелетел из Воронежа, где проходил испытания на заводе-изготовителе, в Подмосковье, где должен был принять участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». На видеозаписи, сделанной очевидцем трагедии, видно, что при проходе неподалеку от аэродрома у самолета загорелся правый двигатель. Пилоты совершили некие маневры, но машина вошла в спираль со все возрастающим креном – и разбилась.

«На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также то, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – говорит газете ВЗГЛЯД обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Тут стоит сделать небольшое техническое пояснение. «Флюгирование винтов на турбовинтовом самолете есть одна из самых сложных и самых жизненно важных задач, – писал в свое время знаменитый гражданский летчик Василий Ершов. – Немало произошло катастроф, когда на взлете после отрыва отказывал двигатель и громадная тормозящая сила на незафлюгированном, раскручиваемом потоком пропеллере мгновенно переворачивала самолет».

Иначе говоря, винт при подобном отказе двигателя не только перестает двигать машину, а более того – начинает ей активно мешать. Тормозит и переворачивает. Для того, чтобы такого не происходило, на самолете установлены специальные автоматические системы флюгирования, во-первых. И во-вторых, прямо перед летчиками на приборной доске имеются кнопки, позволяющие выполнить ручное флюгирование, если оно не произошло при отказе двигателей автоматически.

К версиям о причинах катастрофы мы еще вернемся. Отметим пока главное – перед нами не просто какая-то рядовая авиакатастрофа. Под сомнение поставлено само возрождение отечественной военно-транспортной авиации легкого класса.

Обычно после авиапроисшествия или катастрофы с тем или иным типом воздушного судна вводится временный запрет на его использование. До выяснения обстоятельств и причин, приведших к таким последствиям. После падения Ил-112В подобных мер не потребуется – летный экземпляр этого самолета был единственным (есть еще один для статических испытаний).

Ил-112В стал первым разработанным с нуля и произведенным в постсоветский период в РФ военно-транспортным самолетом для нужд Вооруженных сил. В качестве конкурента ему в свое время рассматривался и украинский Ан-140 производства Харьковского авиационного предприятия, который еще в 2011 году «продавливал» экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

Разработки Ан-140 и Ил-112 велись параллельно в первой половине 1990-х годов. Ан-140 в итоге продвигался быстрее, и уже в 1999 году взлетел первый его серийный представитель. На продвижении на российский рынок сказался еще тот фактор, что с 2003 года сборка самолета осуществлялась на самарском авиазаводе «Авиакор». Предполагалось, что «Аэрофлот» закупит несколько десятков «антоновых», да еще и ВВС РФ объявили о намерении закупить около десяти Ан-140, а затем еще 15 машин.

Однако с разрывом военно-технического сотрудничества между Украиной и Россией производство было свернуто. В итоге Ил-112В остался единственным вариантом в этом классе для замены устаревших Ан-26. И таких машин ВВС РФ требуются десятки, если не сотни. Поэтому программа Ил-112В была возобновлена, и 30 марта 2019 года состоялся первый полет этого самолета. Так что совсем новым его можно назвать лишь с некоторой натяжкой.

«Потребность в легком военно-транспортном самолете актуальна еще и потому, что это звено сейчас практически выпало из состава ВВС, – говорит газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Владимир Таланов. – Стоящий на вооружении Ан-26 модернизации уже не подлежит. Поэтому надежда только на уже практически готовый Ил-112В.

Осознали это и в Минобороны, где уже заказали 35 таких машин, а всего предполагается собрать около 300 самолетов, в том числе для нужд МЧС, ФСБ и других служб.

При этом, как ни странно звучит, «новейший» Ил-112В за 20 лет разработок уже несколько устарел. Например, требуют замены его двигатели, которые уже «не тянут» самолет – таким, каким он получился. Вот и сейчас, как видно, Ил-112В подвел двигатель, который вышел из строя в самый неподходящий момент».

А ведь двигатель для этой машины должен быть полностью отечественным. Долгие годы и многие советские (российские) военно-транспортные самолеты, и двигатели для многих из них производились на территории Украинской ССР. Опять же после 2014 года пришлось срочно налаживать выпуск двигателей в России. В том числе – двигателя ТВ7-117, наследника знаменитой линейки ТВЗ-117 производства завода «Мотор Сич». И эти двигатели (их различные модификации) должны пойти не только на Ил-112В, но и на многочисленные модели российских вертолетов, и на новые турбовинтовые гражданские лайнеры Ил-114-300.

Претензии в адрес установленных на Ил-112В двигателей выдвинул также не кто иной, как бывший главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов. Его эмоциональную реакцию приводит издание News.ru: «Я ожидал. Я несколько лет ору, что двигатели – дерьмо. Что они подведут в конечном итоге».

Издание «МК» напоминает: еще в апреле 2019 года Таликов сообщал, что первый полет Ил-112В сопровождался отказом автоматики. Если левый двигатель работал в заданном диапазоне, то правый перешел на гидромеханику и работал в несколько меньшем по оборотам режиме.

Разумеется, это всего лишь экспертное мнение специалистов, хотя и авторитетных. «Говорить о том, что проблема кроется именно в двигателе ТВ7-117С, сейчас оснований нет. Давайте дождемся результатов расследования, – сообщил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. – На кадрах, которые мы все видели, заметно возгорание в районе двигателя. Сейчас мы не можем однозначно сказать, что именно горело и по какой причине. Данные по возможным причинам возгорания и по срабатыванию системы пожаротушения могут быть получены после анализа бортовых самописцев».

Тем не менее, слишком много признаков того, на какой именно элемент конструкции Ил-112В специалисты должны будут обратить внимание в первую очередь. Неоднократно были утечки и о том, что и планер самолета получился слишком тяжелым – по крайней мере на несколько тонн выше расчетной массы. А это сильно ухудшает тактико-технические характеристики машины, в первую очередь грузоподъемность и дальность полета.

Если следовать практике как советских, так и нынешних, российских времен – катастрофы при испытаниях воздушной техники зачастую ставили на ней крест. Неудачно пошел в небо проект нового «МиГа»? Двинем вперед «Су»! Ну или что там еще в разработках завалялось. Однако в легкой военно-транспортной авиации выбор сейчас не столь велик – «в бой идут одни старики», которым требуется замена. И замены этой, кроме Ил-112В, нет.

Нет сомнений, что по самой программе нового легкого военно-транспортного самолета нанесен тяжелейший удар. Пантелеев считает, что теперь произойдет очевидный сдвиг по срокам проведения летных испытаний, поскольку пока второго летного экземпляра самолета Ил-112В нет. Однако он также напомнил о высокой потребности в самолетах такого класса у России, поэтому реализация программы будет несколько отсрочена, но ни в коем случае не прекращена.

Другого выхода нет – несмотря на все трудности, и двигатель, и планер, и машину в целом придется доводить до ума. Несмотря на все неудачи. По крайней мере, если мы хотим, чтобы Вооруженные силы РФ имели новый военно-транспортный самолет.

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