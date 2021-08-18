Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков

Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, сообщил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол.

Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости».

Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд долларов. Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России.