 

Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков

18.08.2021, 4:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, сообщил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол.

Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости».

Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд долларов. Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.04 / Украинский телеканал запустил ко Дню Победы онлайн-марш «Наш полк»

16.07 / “Кто такой?” Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы

22.09 / Украинские СМИ указали на нестыковки в истории с Навальным

05.09 / В Минсельхозе отреагировали на повышение цен на овсянку

23.05 / В Кремле рассказали об обсуждении встречи Путина с Байденом

18.03 / Хакеры сумели взломать игровую консоль PlayStation 4

18.11 / Минобороны оценило потенциал комплексов «Искандер»

19.11 / Названа икона стиля среди российских политиков

20.07 / Новый глава НБУ заверил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

01.07 / Озвучены результаты по итогам подсчета 25% протоколов голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика