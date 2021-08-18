 

Рейтинг Байдена обвалился после захвата Афганистана талибами

18.08.2021, 4:22, Новости дня
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На фоне ситуации в Афганистане рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снизился в США до 46%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

Поддержка Байдена снизилась сразу на 7 процентных пунктов – прежде о его политике положительно отзывались 53% респондентов (аналогичный опрос Reuters и Ipsos проводили в пятницу). Нынешний показатель – самый низкий за время президентства Байдена. В опросе принимали участие совершеннолетние американцы. Их число, а также величина статистической погрешности не указываются, передает ТАСС.

Напомним, по данным Trafalgar Group, 69,3% американцев не одобряют действия Байдена в сфере военных операций США в Афганистане. Байден заявлял, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана.

Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана.



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