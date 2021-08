Мнение: Письмо: “Решила попробовать себя в рыбалке”

Разбирайте это чудо.

styuart

Письмо в Новую рубрику

Здравствуйте, Эволюция и комментаторы! Спасибо за вас!!!!

Читаю блог несколько месяцев. Благодаря этому много удалось переосмыслить. Поменялись взгляды на себя, людей, обстоятельства.

Пару недель назад решила попробовать себя в рыбалке. Точнее в первых шагах к ее освоению.

То, чем занимаюсь в жизни является моей сегодняшней профессией и тем, что меня кормит, вдохновляет и развивает. Основные взаимодействия с людьми происходят в контексте моей трудовой деятельности.

До недавнего момента было правило: с деловыми контактами – никаких личных связей. Их никогда по сути и не было.

Задачей в попытках порыбачить я поставила полностью противоположное – интересный и привлекательный мне деловой контакт переводить в зону флирта с дальнейшей возможностью развития отношений.

Первое, в чем начала разбираться – шары и крючки.

И вот один из моих прекрасных контактов, с которым , как мне кажется, получается развивать не только рабочий вопрос)

Х. немного младше меня, приятный с хорошей ОЗ (во многих аспектах выше моей). В сфере, где тружусь я – у меня неплохая ОЗ, а Х. хочет попробовать в ней двигаться, развиваться и даже зарабатывать. Запрос был у него через общую знакомую (мне родственицу) проконсультироваться.

Мы поговорили в обычном рабочем режиме по телефону. Я поняла, что за тот “проект”, который он хочет осуществить я не возьмусь. Но в целом его возможности по подобным “проектам” могут быть полезны всем. Плюс меня впечатлил его приятный голос и фото на аватарке воцапа. Для более предметного разговора о «проекте» договорились встретиться.

В день встречи я немного опаздывала:

Я: Х., немного опоздаю🙏

Х: Ничего страшного.

Я пока поем.

Х: Вам что-нибудь заказать?

Я: Чай Эрл грэй))

Спасибо!)

Х. (присылает меню с десертами)

Может Вы хотите десерт?

Я: Я час назад кусок Наполеона навернула)))) боюсь потом не отработаю😁

Х: У вас есть шанс сравнить Наполеонов между собой.)

Я: Так и до гастро блогера недалеко)))

А Вы будете десерт?

Х: Я жду лисичек с картошкой…)))

Я: Я думала, меня:)

Через пару минут я вошла в кафе. Встреча прошла на одном дыхании. Он угощал меня лисичками, пил Эрл Грей и рассказывал про свое испанское образование и связи в разных сферах. Рабочие вопросы мы также обсудили.

Приятный, веселый и голантный Х. предложил отвезти меня до моего рабочего места. В знак благодарности предложила звать его на интересные события в интересующей его сферы.

Далее, общались с легкостью и весело. По «проекту» и не только. Общение происходило само собой и часто переходило в не рабочий вектор. Я держала в голове “шары” , “крючки”, “крючки в шарах” и, конечно же, его чудеснейшую улыбку.

На одно из его рабочих сообщений:

……

Я: Так)) теперь мы похожи на Хомса и Ватцана)))

Даже не знаю какая история интригует больше😁😁

Х:Может всё же на Ватсона и Миссис Хадсон?))))

В этот же вечер в сторис я выложила фрагмент из фильма про Хоумса (На картинке ДжудЛо в роли Ватсона и супруга Ватсона)

Х. откоментировал мою сторис спустя несколько минут:

Это жена Ватсона, а не гувернантка Хомса.))))

Я: Видимо, этот фильм ты смотрел больше , чем я🤣🤣🤣

…..

Вот еще, что на мой взгляд может быть похоже на шары:

Из диалога в инсте:

……….

Я: Я на днюху ездила за город и работала в студии 🙂 а как твои??

Х: Я тоже в эти выходные ходил на день рождения.)

Ещё успел побыть алкоголиком из Москвы…

Я: Мы , случайно не на одной вечеринке веселились?😁😁

Х: Спасибо за ссылку.

Я ни разу не напивался до состояния, чтобы не помнить окружающих…и такой цели у меня не было и надеюсь, не будет…а почему ты подумала, что мы были на одной вечеринке? Ты решила опять вступить в секту бога Деониса и тебе проявил интерес кто-то чертовски на меня похожий?)))

Я: 🤣🤣🤣

Пока вы с Богом Деонисом во все тяжкие, я все еще нахожусь под покровом Богини Панакеи))

Ну уж нет, тебя бы я ни с кем не перепутала 😁😁

Где отмечали?

…….

Далее стали появляться комментарии моих сторис: когда-то я выкладывала блюда с лисичками из реста или задумчивый образ Пикассо (мы его часто обсуждали) в сопровождении песни “one day your dreams may all come true…”.

В один из дней:

Я: Доброе) когда ждать на почте весточки ?)

Х: Доброе утро.) Какой именно весточки?)))

Я: начинается))) вот этой (переслала сообщение выше)

Х: А я надеялся, ты ждёшь от меня официальное приглашение на лисички…

Я: Уже неделю как жду)) а ты молчишь 🌚

Х: Это всё из-за того, что мои контакты не могут сообщить мне – обременена ли ты отношениями или нет…

Можно тебя попросить самой открыть мне подробности данной ситуации?)))

Я: Свободна, как художник))) Не обременена))

(Тут же отследила рост короны Победителя, которая не дала понять, на какие именно лисички он зовет…)

Х: Это замечательно, ведь я тоже абсолютно свободный молодой человек. (относительно молодой)

Я: Какое приятное совпадение))) когда были последние отношения у тебя?)

Х: Абсолютно закончились в октябре.

Я:Долго длились?)

Х: Разве это имеет значение? (практически 4 года)

Если что, я завтра вечером вернусь в столицу нашей великой родины…

Я: не имеет, это интерес)

А где ты?

Х. прислал геолокацию

На даче.

Я: Завтра вечер у меня свободен:)

Х: Лично мне больше интересует что на тебе сейчас одето…

Идеально. Осталось купить лисички с картошкой…

Тебя точно невозможно “принудить” к вину?)))

Я подумала, что скорее всего он пьет и решила немного притормозить

Я: Боишься, я могу простыть?:)

(В это время шёл дождь)

Х: или промокнуть….

Я прислала мем мокрого удивленного кота

Через несколько часов я отправила пару рабочих вопросов с запросами на инфо.

Он ответил через несколько часов

Х: Прошу прощения, я застрял в деревне…

Друг сильно поссорился с девушкой. В итоге мы вчера прилично выпили и он весь день боллеет, а я случайно уснул и проснулся только часов в 8 вечера…

Я: Посылать эвакуатор за тобой?)

Х: Благодарю за предложение, но я завтра утром абсолютно точно смогу сесть за руль.))))

Потом договорились встретиться , чтобы я помогла ему понять глубже нашу сферу и проникнуться нюансами. Договорились, что вечером примерно в 8, но у меня была встреча без понимания, когда закончится и лучше предварительно созвониться. Никто никому не позвонил. В девять вечера он написал:

Х: Привет. Предлагаю перенести нашу встречу на ближайшие дни…сейчас уже 9, а мне завтра утром надо заехать к бабушке с дедушкой…

Я: Привет, да конечно, как будет удобно:)

Какой ты хороший внук!)))

Прошли выходные и в пн я написала:

Я: Ну как бабуля с дедулей?:) привет)

Х: Привет. Привет. Как ты? Я только добрался до зарядки. Бабушка с дедушкой – замечательно, спасибо.

Как твои успехи? Как прошли твои выходные?

Я: Мои прошли хорошо- купила карту в фитнес клуб:)

На этой неделе будет вернисаж, хочешь пойти?

Х: Ого! Поздравляю! Какой клуб ты решила осчастливить своим присутствием?)

С удовольствием составлю тебе компанию в походе на вернисаж.

Я: П. – в нашем районе:) знаешь такой?)

Тогда в среду планируй удовольствие в моей компании)))

Х: Нет, не знаю. Я ходил в э. в Д. доме.

Я: Я тоже))

Х: Классно мы ходили, если ни разу не встретились…

Я: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

…………

Все события происходят с момента первой встречи уже 12 дней.

В общем и целом, мне кажется, что немного удается забрасывать шарики, а иной раз крючки. Я это определяют по тому, как ощущаю себя в общении с Х. Чувствую себя уверено, заземленно, мне хочется провоцировать в нем хорошее настроение.

Очень сильная разница состояний и ощущений от общения с мужчинами в целом до Эволюции и после!!