Мнение: Письмо: “Решила попробовать себя в рыбалке”
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styuart
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Здравствуйте, Эволюция и комментаторы! Спасибо за вас!!!!
Читаю блог несколько месяцев. Благодаря этому много удалось переосмыслить. Поменялись взгляды на себя, людей, обстоятельства.
Пару недель назад решила попробовать себя в рыбалке. Точнее в первых шагах к ее освоению.
То, чем занимаюсь в жизни является моей сегодняшней профессией и тем, что меня кормит, вдохновляет и развивает. Основные взаимодействия с людьми происходят в контексте моей трудовой деятельности.
До недавнего момента было правило: с деловыми контактами – никаких личных связей. Их никогда по сути и не было.
Задачей в попытках порыбачить я поставила полностью противоположное – интересный и привлекательный мне деловой контакт переводить в зону флирта с дальнейшей возможностью развития отношений.
Первое, в чем начала разбираться – шары и крючки.
И вот один из моих прекрасных контактов, с которым , как мне кажется, получается развивать не только рабочий вопрос)
Х. немного младше меня, приятный с хорошей ОЗ (во многих аспектах выше моей). В сфере, где тружусь я – у меня неплохая ОЗ, а Х. хочет попробовать в ней двигаться, развиваться и даже зарабатывать. Запрос был у него через общую знакомую (мне родственицу) проконсультироваться.
Мы поговорили в обычном рабочем режиме по телефону. Я поняла, что за тот “проект”, который он хочет осуществить я не возьмусь. Но в целом его возможности по подобным “проектам” могут быть полезны всем. Плюс меня впечатлил его приятный голос и фото на аватарке воцапа. Для более предметного разговора о «проекте» договорились встретиться.
В день встречи я немного опаздывала:
Я: Х., немного опоздаю🙏
Х: Ничего страшного.
Я пока поем.
Х: Вам что-нибудь заказать?
Я: Чай Эрл грэй))
Спасибо!)
Х. (присылает меню с десертами)
Может Вы хотите десерт?
Я: Я час назад кусок Наполеона навернула)))) боюсь потом не отработаю😁
Х: У вас есть шанс сравнить Наполеонов между собой.)
Я: Так и до гастро блогера недалеко)))
А Вы будете десерт?
Х: Я жду лисичек с картошкой…)))
Я: Я думала, меня:)
Через пару минут я вошла в кафе. Встреча прошла на одном дыхании. Он угощал меня лисичками, пил Эрл Грей и рассказывал про свое испанское образование и связи в разных сферах. Рабочие вопросы мы также обсудили.
Приятный, веселый и голантный Х. предложил отвезти меня до моего рабочего места. В знак благодарности предложила звать его на интересные события в интересующей его сферы.
Далее, общались с легкостью и весело. По «проекту» и не только. Общение происходило само собой и часто переходило в не рабочий вектор. Я держала в голове “шары” , “крючки”, “крючки в шарах” и, конечно же, его чудеснейшую улыбку.
На одно из его рабочих сообщений:
……
Я: Так)) теперь мы похожи на Хомса и Ватцана)))
Даже не знаю какая история интригует больше😁😁
Х:Может всё же на Ватсона и Миссис Хадсон?))))
В этот же вечер в сторис я выложила фрагмент из фильма про Хоумса (На картинке ДжудЛо в роли Ватсона и супруга Ватсона)
Х. откоментировал мою сторис спустя несколько минут:
Это жена Ватсона, а не гувернантка Хомса.))))
Я: Видимо, этот фильм ты смотрел больше , чем я🤣🤣🤣
…..
Вот еще, что на мой взгляд может быть похоже на шары:
Из диалога в инсте:
……….
Я: Я на днюху ездила за город и работала в студии 🙂 а как твои??
Х: Я тоже в эти выходные ходил на день рождения.)
Ещё успел побыть алкоголиком из Москвы…
Я: Мы , случайно не на одной вечеринке веселились?😁😁
Х: Спасибо за ссылку.
Я ни разу не напивался до состояния, чтобы не помнить окружающих…и такой цели у меня не было и надеюсь, не будет…а почему ты подумала, что мы были на одной вечеринке? Ты решила опять вступить в секту бога Деониса и тебе проявил интерес кто-то чертовски на меня похожий?)))
Я: 🤣🤣🤣
Пока вы с Богом Деонисом во все тяжкие, я все еще нахожусь под покровом Богини Панакеи))
Ну уж нет, тебя бы я ни с кем не перепутала 😁😁
Где отмечали?
…….
Далее стали появляться комментарии моих сторис: когда-то я выкладывала блюда с лисичками из реста или задумчивый образ Пикассо (мы его часто обсуждали) в сопровождении песни “one day your dreams may all come true…”.
В один из дней:
Я: Доброе) когда ждать на почте весточки ?)
Х: Доброе утро.) Какой именно весточки?)))
Я: начинается))) вот этой (переслала сообщение выше)
Х: А я надеялся, ты ждёшь от меня официальное приглашение на лисички…
Я: Уже неделю как жду)) а ты молчишь 🌚
Х: Это всё из-за того, что мои контакты не могут сообщить мне – обременена ли ты отношениями или нет…
Можно тебя попросить самой открыть мне подробности данной ситуации?)))
Я: Свободна, как художник))) Не обременена))
(Тут же отследила рост короны Победителя, которая не дала понять, на какие именно лисички он зовет…)
Х: Это замечательно, ведь я тоже абсолютно свободный молодой человек. (относительно молодой)
Я: Какое приятное совпадение))) когда были последние отношения у тебя?)
Х: Абсолютно закончились в октябре.
Я:Долго длились?)
Х: Разве это имеет значение? (практически 4 года)
Если что, я завтра вечером вернусь в столицу нашей великой родины…
Я: не имеет, это интерес)
А где ты?
Х. прислал геолокацию
На даче.
Я: Завтра вечер у меня свободен:)
Х: Лично мне больше интересует что на тебе сейчас одето…
Идеально. Осталось купить лисички с картошкой…
Тебя точно невозможно “принудить” к вину?)))
Я подумала, что скорее всего он пьет и решила немного притормозить
Я: Боишься, я могу простыть?:)
(В это время шёл дождь)
Х: или промокнуть….
Я прислала мем мокрого удивленного кота
Через несколько часов я отправила пару рабочих вопросов с запросами на инфо.
Он ответил через несколько часов
Х: Прошу прощения, я застрял в деревне…
Друг сильно поссорился с девушкой. В итоге мы вчера прилично выпили и он весь день боллеет, а я случайно уснул и проснулся только часов в 8 вечера…
Я: Посылать эвакуатор за тобой?)
Х: Благодарю за предложение, но я завтра утром абсолютно точно смогу сесть за руль.))))
Потом договорились встретиться , чтобы я помогла ему понять глубже нашу сферу и проникнуться нюансами. Договорились, что вечером примерно в 8, но у меня была встреча без понимания, когда закончится и лучше предварительно созвониться. Никто никому не позвонил. В девять вечера он написал:
Х: Привет. Предлагаю перенести нашу встречу на ближайшие дни…сейчас уже 9, а мне завтра утром надо заехать к бабушке с дедушкой…
Я: Привет, да конечно, как будет удобно:)
Какой ты хороший внук!)))
Прошли выходные и в пн я написала:
Я: Ну как бабуля с дедулей?:) привет)
Х: Привет. Привет. Как ты? Я только добрался до зарядки. Бабушка с дедушкой – замечательно, спасибо.
Как твои успехи? Как прошли твои выходные?
Я: Мои прошли хорошо- купила карту в фитнес клуб:)
На этой неделе будет вернисаж, хочешь пойти?
Х: Ого! Поздравляю! Какой клуб ты решила осчастливить своим присутствием?)
С удовольствием составлю тебе компанию в походе на вернисаж.
Я: П. – в нашем районе:) знаешь такой?)
Тогда в среду планируй удовольствие в моей компании)))
Х: Нет, не знаю. Я ходил в э. в Д. доме.
Я: Я тоже))
Х: Классно мы ходили, если ни разу не встретились…
Я: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
…………
Все события происходят с момента первой встречи уже 12 дней.
В общем и целом, мне кажется, что немного удается забрасывать шарики, а иной раз крючки. Я это определяют по тому, как ощущаю себя в общении с Х. Чувствую себя уверено, заземленно, мне хочется провоцировать в нем хорошее настроение.
Очень сильная разница состояний и ощущений от общения с мужчинами в целом до Эволюции и после!!
Источник: Эволюция
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